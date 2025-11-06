Calciomercato Milan, sono due gli obiettivi principali in difesa per gennaio: Tare avvia i dialoghi, lo scenario caso per caso

Calciomercato Milan, i rossoneri acquisteranno sicuramente un difensore centrale a gennaio: Gila della Lazio e Joe Gomez i principali obiettivi

Carlo Laudisa, esperto di mercato, ha fatto il punto su La Gazzetta dello Sport riguardo i movimenti in difesa del calciomercato Milan, indicando come il club sia alla ricerca di nuovi marcatori di livello.

Il DS Igli Tare e i suoi collaboratori, che già in estate avevano sondato diverse piste, stanno valutando profili importanti. Tra i nomi più chiacchierati c’è sicuramente quello dello spagnolo Mario Gila, punto di forza della Lazio. Nella scorsa primavera, persino il PSG aveva messo gli occhi su di lui, ma Lotito ha «chiuso le porte» a causa di un blocco sul mercato.

Calciomercato Milan, esperti e giovani promesse nel mirino

Sotto i riflettori rossoneri è apparsa anche la candidatura dell’esperto Joe Gomez del Liverpool. Laudisa non esclude che questa pista, che garantirebbe esperienza internazionale, possa essere «di nuovo battuta».

A completare il lotto dei pretendenti, trovano posto anche tre giovani emergenti, già citati sulla sponda interista, che stanno raccogliendo «consensi anche da queste parti»: si tratta di Muharemovic, Tiago Gabriel e Circati.

Questi movimenti sono la conseguenza della cessione di Thiaw, che ha spinto i vertici rossoneri a un ricambio nel pacchetto arretrato. È vero che è stato ingaggiato il belga De Winter dal Genoa, ma l’impressione—conclude Laudisa—è che il Milan «si voglia andare oltre per rinforzare ulteriormente i ranghi» difensivi.