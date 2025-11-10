Mercato Milan, Tare pianifica il colpo a parametro zero? Importante indiscrezione, primi contatti nonostante la folta concorrenza

Mercato Milan, Igli Tare culla la suggestione Julian Brandt a parametro zero in vista della prossima estate: c’è grande concorrenza

Il futuro di Julian Brandt al Borussia Dortmund è sempre più incerto, scatenando un’autentica asta di mercato Milan che coinvolge alcuni dei club più ricchi e ambiziosi d’Europa. Il trequartista tedesco, in scadenza contrattuale nel giugno 2026, è diventato uno dei pezzi pregiati della prossima finestra di mercato.

Mercato Milan, Premier e Bundesliga all’assalto di Brandt

L’interesse per Brandt è particolarmente forte in Premier League. Tre club inglesi – Aston Villa, Newcastle e Everton – starebbero monitorando con estrema attenzione la situazione, pronte a presentare offerte importanti per assicurarsi il giocatore.

Anche in Bundesliga, il Bayer Leverkusen è interessato a un clamoroso ritorno del suo ex talento.

Il Milan monitora: opportunità a basso costo

In Italia, il Milan è un osservato speciale. I rossoneri monitorano la situazione con grande interesse, vedendo in Brandt un potenziale rinforzo di qualità e duttilità per il centrocampo o la trequarti, soprattutto considerando il nodo del rinnovo con il Borussia.

Il Borussia Dortmund è disposto a intavolare una discussione per il rinnovo, ma solamente a cifre al ribasso rispetto all’attuale ingaggio del giocatore. Questa condizione, se confermata, potrebbe spingere Brandt a guardarsi intorno e il Dortmund a considerare una cessione per non perderlo a parametro zero.

Se il Borussia non dovesse soddisfare le richieste economiche di Brandt o non si arrivasse a un accordo, il Milan potrebbe inserirsi per un’operazione economicamente vantaggiosa, sfruttando l’avvicinarsi della scadenza del contratto.