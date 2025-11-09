Mercato Milan, retroscena Jashari: il centrocampista svizzero era stato vicinissimo ad un altro top club italiano

Connect with us

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

Jashari

Mercato Milan, spunta il retroscena su Jashari: conferme sulla Juve, lo svizzero era stato vicinissimo ai bianconeri sotto la gestione Giuntoli

Emergono retroscena interessanti sulle manovre di mercato della Juventus prima del recente cambio ai vertici dirigenziali. L’obiettivo, sfumato, era il centrocampista Jashari.

Secondo quanto rivela l’esperto di mercato Matteo Moretto, quando Cristiano Giuntoli era ancora in carica come Direttore Sportivo, la trattativa per portare Jashari a Torino era in fase avanzata. Moretto ha infatti dichiarato che «l’entourage di Jashari aveva praticamente raggiunto un accordo verbale con la Juve».

Mercato Milan, la svolta dopo l’obiettivo sfumato

La Juventus si era spinta molto avanti nella negoziazione, specialmente dopo aver compreso che il suo obiettivo primario per il centrocampo, Sandro Tonali, non era raggiungibile. In quel momento, la dirigenza bianconera aveva deciso di concentrare gli sforzi su Jashari: «La Juve si era avvicinata tanto, aveva capito che Tonali non poteva arrivare e aveva fatto quasi all-in su Jashari».

Tuttavia, l’operazione non si è mai concretizzata. Il motivo del mancato trasferimento è da ricercare in un cambiamento interno al club: «Poi è cambiata la parte sportiva». L’arrivo di una nuova struttura sportiva e di nuove priorità tattiche ha interrotto i negoziati avviati da Giuntoli.

Jashari è dunque rimasto al suo club per poi trasferirsi nel mercato Milan del 2025, mentre la Juventus ha poi virato su altri profili per rinforzare il centrocampo. Questo episodio testimonia quanto il centrocampista fosse vicino a vestire la maglia bianconera sotto la gestione Giuntoli.

