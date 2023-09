Mercato Milan, retroscena David: ecco la mossa di Furlani

Chiuso il calciomercato estivo il Milan pensa già al futuro. In tal senso piace David del Lille. La mossa di Furlani in vista della prossima estate.

La sessione di calciomercato estivo ha chiuso da poco più di 24 ore ma il Milan pensa già ad investimenti per il futuro.

In tal senso piace David del Lille. Furlani ha fatto un tentativo già quest’estate dopo la fumata nera per Taremi. Il club francese però ha risposto picche. C’è di più.

Secondo la Gazzetta dello Sport i rossoneri avrebbero “prenotato” l’attaccante che va in scadenza a giugno 2025. Non è da escludere inoltre che, visto la concorrenza decisamente alta, potrebbe esser fatto un tentativo già a gennaio per battere sul tempo gli altri club.