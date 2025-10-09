Mercato Milan, retroscena Allegri: se a gennaio avesse bisogno di quella pedina... La posizione di Tare e Furlani

Connect with us

Milan news 24

Published

4 giorni ago

on

By

Allegri

Mercato Milan, importante retroscena su Massimiliano Allegri: se dovesse chiedere un difensore esperto a gennaio la società lo accontenterebbe

La solidità difensiva è diventata la parola d’ordine nel Milan di Massimiliano Allegri, come dimostrato dai soli 3 gol subiti in campionato. Tuttavia, la rosa, pur ricca di talento giovane, potrebbe necessitare di un innesto di esperienza nella retroguardia per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, soprattutto in vista degli impegni cruciali.

Gianluca Di Marzio, ospite di MilanVibesHQ, ha fatto luce sulle intenzioni del club rossonero in vista delle prossime finestre di mercato, sottolineando una totale sintonia tra l’allenatore e la dirigenza in questa direzione.

L’Ok Di Allegri Sblocca L’Operazione

Secondo il noto esperto di mercato, la strategia è chiara e dettata dalla necessità di equilibrare la rosa, composta da giovani promettenti come Odogu e da pilastri come Tomori e Gabbia:

PAROLE – «Se Allegri riterrà opportuno pescare un difensore di esperienza dietro, la società si farà trovare pronta».

Questa dichiarazione è cruciale e suggerisce che il Milan di Gerry Cardinale e del DS Igli Tare non ha alcuna intenzione di fermare il proprio percorso di rafforzamento se il tecnico livornese dovesse esprimere una richiesta specifica. Allegri, pur apprezzando i giovani (ha dichiarato che “la parola giovane non mi piace. Se uno è bravo gioca”), riconosce che l’esperienza è l’unica vera differenza e un fattore decisivo per affrontare le fasi calde della stagione, come dimostra l’inserimento di Luka Modrić e Adrien Rabiot in altri reparti.

Una Squadra Equilibrata Per Lo Scudetto

La ricerca di un difensore d’esperienza si inserirebbe in un contesto tattico che privilegia la compattezza e il sacrificio. Con la squadra che sta volando sul piano difensivo e punta dichiaratamente a lottare per le primissime posizioni, un leader esperto in difesa potrebbe fornire quell’ulteriore sicurezza e gestione della pressione che si rivela spesso decisiva.

In attesa di capire se la necessità verrà formalizzata da Allegri, la società rossonera è pronta a monitorare il mercato, dimostrando che, nonostante il focus sui giovani talenti, la priorità resta quella di fornire all’allenatore una rosa completa e pronta a reggere il confronto su tutti i fronti. L’intenzione è quella di non farsi trovare impreparati, soprattutto dopo un mercato estivo che ha visto diversi innesti mirati in ogni reparto.

