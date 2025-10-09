Connect with us

Difesa Milan perfetta: numeri da capo giro! In Serie A nessuno.... Le ultimissime

Infortunio Estupinan, contusione o distorsione alla caviglia? Cosa filtra in vista della Fiorentina. Ultime

Nazionali Milan, Maignan e Nkunku titolari in Islanda Francia. La decisione di Deschamps su Rabiot

Formazioni ufficiali Slovenia Svizzera: la decisione di Yakin su Athekame

Maignan non ha dubbi, alimenta la polemica: su Milan Como

Milan news 24

Published

4 giorni ago

on

By

Milan

Difesa Milan, i numeri sono davvero impressionanti: nessuno in Serie A ha fatto meglio. Le ultimissime notizie sui rossoneri

La fase difensiva è diventata il vero fiore all’occhiello del Milan in questo avvio di stagione, posizionando la squadra rossonera come la seconda retroguardia meno battuta del campionato, superata solo dalla Roma. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato in dettaglio le metriche che attestano questa nuova impermeabilitàtattica voluta da Massimiliano Allegri.

Il dato sui tiri totali concessi è già significativo: i rossoneri si piazzano al terzo posto in Serie A, permettendo in media 9.3 conclusioni a partita. Il quotidiano ha fornito un breakdown eloquente: quattro tiri concessi alla Cremonese, sette al Lecce e, numeri che dimostrano il picco di attenzione, solo dieci all’Udinese, nonostante la maggiore mole di gioco avversaria in quelle sfide.

Tiri in Porta e xG: Una Fortezza Inviolabile

Se i tiri totali sono pochi, il dato sui tiri concessi verso la porta è ancora più impressionante. È su questo aspetto che emerge la vera efficacia filtrante della difesa. Il Milan ha costretto gli avversari a conclusioni imprecise o bloccate. Nelle sei giornate, spiccano i zero tiri in portaconcessi al Bologna, i soli due al Lecce e i tre sia alla Cremonese che all’Udinese.

Il dato più straordinario si registra nelle sfide di alta classifica: contro il Napoli, su diciannove tentativi totali, solo tre hanno effettivamente centrato la porta. Contro la Juventus, dodici tentativi, ma tre diretti nello specchio.

Questo controllo sui pericoli si traduce in un dato statistico cruciale: il totale di xG concessi (Expected Goals, ovvero i gol attesi subiti) si attesta a un coefficiente di 6.3 in sei giornate. Questo non è solo un ottimo risultato, è il più basso dell’intera Serie A, dimostrando che la difesa del Milan non solo concede poche occasioni, ma quelle che concede sono statisticamente a bassa probabilità di gol. La squadra di Allegri si è trasformata in una vera e propria fortezza quasi invalicabile.

