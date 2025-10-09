Difesa Milan, Allegri e la netta inversione di tendenza: Gabbia e compagni sono ormai un bunker, numeri che non lasciano spazio ad interpretazioni

Difesa Milan, la squadra di Allegri ha numeri da urlo: netta inversione di tendenza grazie alla cura Allegri. I dati non mentono

Come cambiano in fretta le cose, è vero Milan! Nell’arco di pochi mesi dall’arrivo di Massimiliano Allegri, quello che l’anno scorso appariva come un gruppo di personalità forti, a tratti “trasandato e ingestibile”, si è trasformato in una squadra compatta, solida e, soprattutto, pronta a sacrificarsi per il risultato.

Questa inversione di tendenza non è solo frutto di un miglioramento dell’atteggiamento in campo, ma è supportata da numeri difensivi che testimoniano il cambiamento radicale impresso dal tecnico.

La Difesa Ha “Proprio Bei Numeri”

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la retroguardia del Milan è diventata un vero e proprio muro. I dati sono impressionanti e mostrano la ritrovata solidità voluta da Allegri e dal DS Igli Tare:

Solo 3 reti subite in campionato.

in campionato. L’ultima rete concessa su azione risale a più di 40 giorni fa (il gol in semi-rovesciata di Bonazzoli).

Questa performance difensiva è il manifesto del lavoro “maniacale” di Allegri e del suo staff. L’allenatore, che ha sempre posto l’equilibrio e la fase difensiva al centro del suo credo, sta raccogliendo i frutti di un’organizzazione tattica meticolosa. La nuova mentalità, amplificata dalla presenza di leader come Luka Modrić e Adrien Rabiot (e imposta anche attraverso il “trattamento ruvido” su talenti come Rafael Leão), ha permesso alla squadra di concentrarsi sul sacrificio e sulla concretezza, rendendo il Milan una squadra estremamente difficile da affrontare.