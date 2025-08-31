Mercato Milan, Dovbyk si avvicina a Milanello! Conferme sull'accordo con la Roma ma Massara... Clamoroso scenario

Mercato Milan, accordo di massima con la Roma per Dovbyk: i giallorossi devono trovare il sostituto del centravanti ucraino

La sessione estiva di calciomercato si avvia verso la sua conclusione, e le trattative si fanno sempre più frenetiche, specialmente per le squadre di alta classifica. A tenere banco nelle ultime ore è il possibile trasferimento di Artem Dovbyk dalla Roma al calciomercato Milan, una mossa che, secondo quanto riportato dal giornalista Luca Cohen, sarebbe già definita nei termini principali. L’accordo tra i due club, infatti, prevederebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che permetterebbe al Milan di testare le qualità del prolifico attaccante ucraino prima di un eventuale acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, nonostante il “sì” di massima tra le società, la Roma ha chiesto del tempo prezioso.

La Caccia al Sostituto: Il Dilemma della Roma

Il motivo di questa dilazione è chiaro: la Roma non vuole privarsi del suo centravanti senza prima aver individuato e bloccato un sostituto all’altezza. Nelle ultime ore di mercato, la ricerca si fa serrata, e la dirigenza giallorossa sta sondando diverse piste per trovare il profilo ideale che possa raccogliere l’eredità di Dovbyk. La necessità di trovare un’alternativa valida è vitale per mantenere alte le ambizioni stagionali, sia in campionato che nelle competizioni europee. Questo ritardo strategico dimostra la cautela e la pianificazione della società capitolina, che non vuole lasciare nulla al caso, evitando di trovarsi sguarnita nel reparto offensivo.

Tare e Allegri: Le Strategie del Nuovo Milan

Il Milan, nel frattempo, attende fiducioso. La decisione di puntare su Dovbyk è stata presa in stretta collaborazione tra il nuovo direttore sportivo Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri. La loro visione è chiara: rinforzare l’attacco con un giocatore dalle caratteristiche fisiche e tecniche ben definite, capace di dare un contributo immediato alla squadra. Tare, noto per la sua abilità nel trovare talenti in ascesa, vede in Dovbyk il profilo perfetto per l’attacco rossonero. Allegri, dal canto suo, avrebbe già studiato il modo di inserire l’attaccante nel suo schema tattico, sfruttandone la potenza e l’istinto del gol. Il Milan si è mosso con tempestività e decisione per assicurarsi un giocatore che potrebbe rivelarsi un valore aggiunto fondamentale per la lotta al titolo. La pazienza richiesta dalla Roma è quindi l’ultimo ostacolo da superare prima che il trasferimento possa diventare realtà, con i tifosi milanisti che sperano di vedere presto Dovbyk indossare la maglia rossonera.

Le Prossime Ore Decisive

La situazione rimane in stand-by, ma la sensazione è che l’epilogo sia vicino. La Roma continua a lavorare sottotraccia per chiudere una trattativa in entrata che sblocchi definitivamente la cessione di Dovbyk al Milan. Le prossime ore saranno decisive per il futuro dell’attaccante ucraino e per le strategie delle due big del calcio italiano. La notizia, riportata da Luca Cohen, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi milanisti e la preoccupazione dei romanisti, che si interrogano su chi potrà prendere il posto del loro numero nove. La finestra di mercato si sta chiudendo, e la corsa contro il tempo per trovare il sostituto perfetto è appena iniziata.