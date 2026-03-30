Mercato Milan, Estupinan delude: spunta una nuova idea per la fascia sinistra. Si tratta di un giocatore della Premier League…

Mercato Milan, dalla Premier League arriva una nuova idea per la fascia sinistra. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli

Il Milan di Massimiliano Allegri sta già delineando le strategie per la prossima stagione, con un occhio di riguardo alla corsia mancina. Nonostante l’affidabilità mostrata dal giovane Davide Bartesaghi, la dirigenza rossonera non è pienamente soddisfatta del rendimento di Pervis Estupiñán, arrivato per raccogliere l’eredità di Theo Hernández ma protagonista di un’annata discontinua. Secondo Calciomercato.com, il nome nuovo per l’estate è quello di Andrew Robertson. Lo scozzese, colonna del Liverpool degli ultimi anni, sta vivendo una stagione di transizione sotto la gestione di Arne Slot: «In stagione ha perso centralità nelle scelte di Arne Slot, con l’ascesa di Milos Kerkez (peraltro ex Milan) sulla corsia mancina».

Mercato Milan, l’occasione di mercato: scadenza 2026 e nessun rinnovo

A rendere particolarmente appetibile il profilo di Robertson è la sua situazione contrattuale con i Reds. Il difensore ha un accordo che scadrà il 30 giugno 2026 e, al momento, le trattative per un prolungamento ad Anfield sono ferme. Questa incertezza, unita alla crescita dell’ex rossonero Kerkez che gli ha soffiato il posto da titolare, potrebbe spingere il Liverpool a privarsi del capitano della Scozia per una cifra ragionevole in estate, evitando di perderlo a parametro zero l’anno successivo. «Situazione contrattuale e nuova gerarchia interna rendono Robertson un profilo da seguire con attenzione», sottolineano gli esperti di mercato.

Mercato Milan, esperienza internazionale per la Champions di Allegri

L’eventuale innesto di Robertson garantirebbe al Milan quel salto di qualità in termini di esperienza e carisma necessario per competere ai massimi livelli europei. Il club rossonero, attualmente impegnato nella corsa per blindare il piazzamento nella prossima Champions League, vede nello scozzese il profilo ideale per completare il reparto e fare da chioccia a Bartesaghi. «Il Milan per il momento osserva, ma in estate potrebbe aprire uno spiraglio concreto». Se Estupiñán dovesse finire sul mercato per fare cassa, l’assalto al numero 26 del Liverpool diventerebbe la priorità assoluta per la fascia sinistra di via Aldo Rossi.