Connect with us

Calciomercato News

Mercato Milan, svolta Pellegrino: indiscrezioni delle ultime ore totalmente smentite? Cosa filtra sull'attaccante del Parma

Calciomercato News

Rinnovo Tomori, il dialogo tra le parti avanza spedito! Fumata bianca dietro l'angolo, spunta la data della possibile firma. I dettagli

Calciomercato News

Calciomercato Milan, strategia chiara per gennaio! Tare vuole riempire almeno una di quelle due caselle: sondaggi concreti in corso

Calciomercato News

Mercato Milan, Gabbia inamovibile ma serve un'alternativa: il Diavolo a caccia di esuberi, i rossoneri guardano soprattutto in quel campionato

Calciomercato News

Verratti al Milan a gennaio? L'ipotesi prende quota tra i bookmakers. Ibrahimovic è la chiave ma c'è un ostacolo da superare. Ecco quale

Calciomercato

Mercato Milan, svolta Pellegrino: indiscrezioni delle ultime ore totalmente smentite? Cosa filtra sull’attaccante del Parma

Milan news 24

Published

5 minuti ago

on

By

Pellegrino

Mercato Milan, arrivano importanti smentite sul presunto interesse dei rossoneri per Mateo Pallegrino, attaccante del Parma

Arriva una smentita netta da parte di Matteo Moretto riguardo le recenti indiscrezioni di mercato che vorrebbero il calciomercato Milan interessato a Mateo Pellegrino, l’attaccante in forza al Parma. Le voci si erano fatte insistenti, specialmente dopo che la gara di campionato contro il Parma aveva fornito un’occasione perfetta per l’osservazione live del giocatore.

Tuttavia, Moretto ha voluto fare chiarezza sulla situazione, pur mantenendo «Massimo rispetto chiaramente nei confronti dei colleghi» che hanno riportato la notizia.

Mercato Milan, smentite su Pellegrino

Secondo quanto risulta all’esperto di mercato, la realtà dei fatti è diversa da quanto ipotizzato dai rumors.

PAROLE – «Quello che risulta a noi è che ad oggi Mateo Pellegrino non sia un nome valutato, vagliato dai dirigenti rossoneri».

Questa dichiarazione ridimensiona drasticamente le speculazioni che avevano inserito Pellegrino nella short list dei candidati per l’attacco, al fianco di nomi come Panichelli e Dovbyk. Moretto è categorico: «Quindi non mi risulta possa essere un nome da inserire nella lista del Milan».

La smentita conferma che, sebbene il Milan sia alla ricerca di un nuovo centravanti in vista di gennaio, i nomi su cui i dirigenti Tare e Ibrahimovic stanno realmente lavorando potrebbero essere altri, magari provenienti dagli “esuberi” della Premier League o dai “giovani talenti” sudamericani, come Moretto stesso aveva precedentemente suggerito.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.