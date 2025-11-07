Mercato Milan, svolta Pellegrino: indiscrezioni delle ultime ore totalmente smentite? Cosa filtra sull’attaccante del Parma

Mercato Milan, arrivano importanti smentite sul presunto interesse dei rossoneri per Mateo Pallegrino, attaccante del Parma

Arriva una smentita netta da parte di Matteo Moretto riguardo le recenti indiscrezioni di mercato che vorrebbero il calciomercato Milan interessato a Mateo Pellegrino, l’attaccante in forza al Parma. Le voci si erano fatte insistenti, specialmente dopo che la gara di campionato contro il Parma aveva fornito un’occasione perfetta per l’osservazione live del giocatore.

Tuttavia, Moretto ha voluto fare chiarezza sulla situazione, pur mantenendo «Massimo rispetto chiaramente nei confronti dei colleghi» che hanno riportato la notizia.

Mercato Milan, smentite su Pellegrino

Secondo quanto risulta all’esperto di mercato, la realtà dei fatti è diversa da quanto ipotizzato dai rumors.

PAROLE – «Quello che risulta a noi è che ad oggi Mateo Pellegrino non sia un nome valutato, vagliato dai dirigenti rossoneri».

Questa dichiarazione ridimensiona drasticamente le speculazioni che avevano inserito Pellegrino nella short list dei candidati per l’attacco, al fianco di nomi come Panichelli e Dovbyk. Moretto è categorico: «Quindi non mi risulta possa essere un nome da inserire nella lista del Milan».

La smentita conferma che, sebbene il Milan sia alla ricerca di un nuovo centravanti in vista di gennaio, i nomi su cui i dirigenti Tare e Ibrahimovic stanno realmente lavorando potrebbero essere altri, magari provenienti dagli “esuberi” della Premier League o dai “giovani talenti” sudamericani, come Moretto stesso aveva precedentemente suggerito.