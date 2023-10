Mercato Milan: nel mirino un big della difesa del Manchester United

Colpo in canna. Il Milan si muove sul mercato in chiave difesa del futuro. In tal senso nel mirino un big del Manchester United:

l’inglese non vuole rimanere bloccato al Manchester United e secondo la stampa inglese sta valutando una scelta di vita come quella fatta da Chris Smalling che si è rivalutato trasferendosi in Italia alla Roma. Per il centrale inglese c’è anche il West Ham ma è il Milan il club italiano che potrebbe dare una chance all’ex capitano dei Red Devils