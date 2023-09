Mercato Milan, dal no ai rossoneri all’Inter: Thuram lascia il segno. L’attaccante è diventato l’idolo neroazzurro

Una storia che era scritta nel destino. Marcus Thuram, che quest’estate ha detto no alla Juventus e soprattutto al Milan, per scegliere l’Inter. Squadra neroazzurra che si sta prendendo sulle spalle, in particolar modo nelle ultime uscite in campionato.

Il figlio d’arte, suo papà Lilian quando può lo segue (era a San Siro per il derby), in maglia Inter sta trovando la sua dimensione ideale. Poche partite ed è subito diventato l’idolo dei tifosi: prima la rete alla Fiorentina e poi la perla rara contro il Milan. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.