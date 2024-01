Mercato Milan, spunta un ostacolo per Nehuen Perez: NOVITA’ per il difensore dell’Udinese che piace ai rossoneri

Come riferito da TMW, non c’è solo il mercato Milan sulle tracce di Nehuen Perez, difensore classe 2000 dell’Udinese. Anche il Napoli, infatti, valuta il suo acquisto nel caso in cui non dovesse concretizzarsi il sorpasso sul Tottenham per Radu Dragusin.

Il nome di Perez diventerebbe un’opzione forte per il club azzurro qualora non dovesse arrivare il centrale del Genoa, primo obiettivo di questo calciomercato di gennaio.