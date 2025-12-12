Mercato Milan, Tare non vuole farsi cogliere impreparato: tutti i nomi per l’attacco sul taccuino del DS

Mercato Milan, in caso di partenza di Santiago Gimenez a gennaio Tare non vuole farsi trovare impreparato e ha già pronta una lista di nomi

A distanza di un anno dall’ultima volta, il Milan torna a concentrare le sue energie sulla ricerca di un nuovo centravanti. L’investimento fatto su Santiago Gimenez non ha portato i frutti sperati: ad oggi, salvo clamorosi stravolgimenti (magari con il rientro in Supercoppa Italiana), il messicano ha deluso le aspettative. Per questa ragione, il Diavolo cerca un attaccante affidabile che possa garantire i gol necessari a Massimiliano Allegri e permettere al club di lottare con continuità per l’obiettivo stagionale: il ritorno in Champions League.

Mercato Milan, Gimenez E Nkunku: chi farà spazio?

Come riferisce QS, i due profili che in questa stagione hanno interpretato il ruolo di prima punta con maggiore continuità sono anche i due giocatori che potrebbero fare spazio a un ipotetico nuovo arrivato.

Nkunku: È difficile pensare che il francese, arrivato in estate per una cifra molto importante dal Chelsea e dal Lipsia, possa essere già messo alla porta. Certo è che la dirigenza si aspetta un cambio di rotta deciso nelle sue prestazioni.

Sono tanti i nomi che in questi giorni si rincorrono per rinforzare l’attacco rossonero:

Lorenzo Lucca (Napoli): L’idea porta al centravanti che il Napoli ha soffiato al Milan in estate. Il suo rendimento sotto Conte ha lasciato a desiderare, e il rientro di Lukaku gli chiuderà ulteriormente le porte. La trattativa è però complicata per via del suo status di prestito dall’Udinese.

Il Milan è chiamato a una scelta cruciale per dare ad Allegri l’attaccante che può fare la differenza nella seconda metà della stagione.