Le ultime sul futuro e il possibile riscatto del Milan per Junior Messias

Ancora non ci sono grandi novità sul futuro di Junior Messias con la maglia del Milan e il suo possibile riscatto.

Con il Crotone retrocesso in Serie C, la dirigenza rossonera potrebbe riuscire anche a strappare uno sconto sulla cifra già prefissata per il diritto di riscatto e quindi potrebbe rimane con la maglia rossonera.