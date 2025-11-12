Mercato Milan, intrigo Maignan! Può restare in Serie A? Passi avanti del top club e contatti sempre più fitti. Ultime

Mercato Milan, la Juve insiste per Mike Maignan a parametro zero: contatti frequenti tra le parti, cosa sta succedendo

La Juventus ha messo nel mirino i grandi nomi del calcio in scadenza di contratto per il prossimo futuro, e il primo desiderio sulla lista della dirigenza bianconera è Mike Maignan, l’attuale portiere del Milan.

La situazione di Maignan è una delle più delicate in casa rossonera. Il suo contratto scade il 30 giugno 2026 e, nonostante le voci di un accordo verbale in passato e la volontà di Allegri e Tare di trattenerlo (come emerso dalle news di mercato Milan), al momento i colloqui per il rinnovo risultano essere congelati.

Mercato Milan, la crisi tra i pali e la corsa dalla Premier

Questo stallo nella trattativa per il prolungamento del contratto ha acceso le sirene di mercato non solo della Juventus, ma anche di club di Premier League.

I bianconeri stanno monitorando attentamente la situazione, sperando di replicare l’affare che portò a Torino calciatori di alto profilo a costo zero. Per la Juventus, Maignan rappresenta il profilo ideale per rafforzare la porta con un estremo difensore di spessore internazionale.

Il Milan, dal canto suo, rischia di rivivere il doloroso scenario di qualche stagione fa, perdendo il proprio numero uno a parametro zero. Il club di Via Aldo Rossi è consapevole che, se non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo, l’addio in estate sarebbe l’ipotesi più probabile per evitare di perdere il giocatore senza incassare nulla.