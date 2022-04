Interesse del Milan per Antonín Barák del Verona per la prossima sessione di mercato, ma non ci sono solo i rossoneri

Come riporta Il Mattino, non solo il Milan è interessato in ottica mercato al centrocampista dell’Hellas Verona Antonin Barak, ma anche un bel po’ di società.

Tra queste società c’è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.