Mercato Milan, il punto sull’operazione Verschaeren

Il punto sull’operazione di mercato Verschaeren-Milan: i dettagli

E’ notizia di qualche giorno fa l’interesse da parte del Milan nei confronti di Yari Verschaeren, trequartista classe 2001 in forza all’Anderlecht.

A tal proposito, proprio l’amministratore delegato del club belga Peter Verbeke ha parlato ai microfoni di De Tribune:

«La qualificazione all’Europa League per ragazzi come loro può essere un incentivo importante per rimanere con noi un altro anno».