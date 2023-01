Mercato Milan, i dubbi di Cardinale su Zaniolo avrebbero fatto fuori i rossoneri dalla trattativa

Dubbi di Cardinale su Zaniolo avrebbero fatto fuori i rossoneri dalla trattativa con la Roma: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cardinale nel suo colloquio con Paolo Maldini avrebbe sollevato alcuni dubbi circa la fattibilità dell’operazione Zaniolo al Milan.

In primis il manager americano non si fiderebbe di un investimento per un calciatore che si è dimostrato così tanto fragile a livello fisico, poi con un carattere fumantino e, infine, per l’aspetto economico.