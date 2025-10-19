Connect with us

Mercato Milan, Harder e Boniface rimpianti rossoneri? Ecco come stanno andando i due

2 giorni ago

Harder

Mercato Milan, ecco come stanno andando Harder e Boniface con Lipsia e Werder Brema: i due sono rimpianti rossoneri?

Il mercato Milan, prima di virare con decisione su Christopher Nkunku, aveva inseguito a lungo due obiettivi concreti per completare il reparto d’attacco: Victor Boniface e Konrad Harder. L’idea era quella di affiancare all’attuale centravanti Santiago Gimenez un attaccante di maggiore esperienza e/o un giovane prospetto da crescere con calma.

Mercato Milan, da Boniface ad Harder: trattative naufragate dopo gli accordi

Entrambe le operazioni si sono arrestate per motivi differenti, nonostante gli accordi sembrassero cosa fatta:

  1. Victor Boniface: Il Milan aveva raggiunto un’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Tuttavia, le visite mediche non pienamente convincenti del nigeriano (reduce da gravi problemi fisici) hanno portato il club a frenare. L’ex Bayer Leverkusen è poi passato al Werder Brema.
  2. Konrad Harder: Con lo Sporting Lisbona era stato trovato un accordo economico sulla base di 27 milioni di euro tra parte fissa e bonus. In questo caso, la non totale condivisione del profilo ancora acerbo del danese da parte dell’area tecnica ha favorito il sorpasso al fotofinish del Lipsia.

L’affare Nkunku e la mancanza di rimpianti

Alla fine, il Milan si è “consolato” scommettendo su Christopher Nkunku (acquistato a 37 milioni di euro più bonus), nonostante una stagione sottotono e contrassegnata dalla fragilità atletica.

Il rendimento di Boniface e Harder con le loro nuove squadre, sin qui, non può certo alimentare rimpianti in Via Aldo Rossi. Entrambi hanno avuto una partenza molto a rilento, nonostante anche Gimenez e Nkunku siano fermi ad un solo goal realizzato.

  • Boniface è ancora a secco di reti e preoccupa la sua continuità di impiego: ha disputato appena quattro spezzoni in Bundesliga per un totale di 84 minuti.
  • Harder non è andato meglio al Lipsia: per lui solo 46 minuti giocati nel campionato tedesco. L’unica rete siglata in questo avvio di stagione risale alla sua penultima apparizione con la maglia dello Sporting Lisbona.
