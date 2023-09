Mercato Milan, retroscena Berardi: lo svela Carnevali!

Mercato Milan, Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha svelato un aneddoto su Domenico Berardi: le dichiarazioni

Nel corso della trasmissione Barba e Capelli in onda sull’emittente TV Trc Modena, Giovanni Carnevali ha parlato così di Berardi, accostato in estate anche al calciomercato Milan. Le dichiarazioni:

«Ammetto che un contatto con la Juventus c’è stato dopo che Berardi aveva espresso la ferma intenzione di andare in bianconero: a Torino volevano il giocatore ma non c’è stata una trattativa vera e propria, noi avevamo solo dato una scadenza, il 17 agosto, per chiudere l’accordo e per trovare un sostituto. In quel momento la Juve aveva forse problematiche diverse ed è finita con un nulla di fatto. E’ importante la chiarezza nelle trattative e non puoi tirarla troppo per le lunghe. Riaperture a gennaio? Mai escluderlo, magari arriveranno proposte più importanti, non posso dirlo, ma è evidente che il Sassuolo non ha bisogno di vendere. Mi chiedete se sabato andrò a cena con Giuntoli? La partita è al pomeriggio…no, non andrò a cena con la Juventus».