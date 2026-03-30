Mercato Milan, svolta nella trattativa per Gila! L’accordo è a un passo: vestirà rossonero o nerazzurro? Ecco la risposta

Mercato Milan, arriva la svolta nell’affare per Mario Gila. L’accordo sarebbe ormai ad un passo: ecco i dettagli

Il derby di mercato per Mario Gila sembra aver imboccato la retta finale. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Calciomercato.it, il club rossonero avrebbe sferrato l’accelerata decisiva, superando la concorrenza dei nerazzurri. Per l’emittente, il calciatore spagnolo classe 2000 «viaggia spedito verso i rossoneri», con un’intesa che appare ormai imminente.

La posizione della Lazio è diventata col tempo obbligata. Il difensore, infatti, «non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto con la Lazio» in scadenza a giugno 2027, costringendo il presidente Claudio Lotito a pianificare la cessione nel prossimo mercato estivo per evitare di perdere forza contrattuale.

Mercato Milan, l’intuizione di Tare per la squadra di Allegri

Dietro questa operazione ci sarebbe la regia di Igli Tare. Il dirigente albanese, che portò Gila a Roma nel 2022, è un suo grande estimatore e «è pronto a portarlo al Milan quattro anni più tardi». Per Massimiliano Allegri, lo spagnolo rappresenta il profilo ideale per gioventù e caratteristiche tecniche, un tassello fondamentale per blindare il reparto arretrato della prossima stagione.

Sebbene manchino ancora le conferme ufficiali sui costi, l’affare tra Milan e Lazio «potrebbe chiudersi sui 18/20 milioni». Un dettaglio non trascurabile riguarda però la spartizione del ricavato: la metà dell’incasso finirà nelle casse del Real Madrid, poiché il club spagnolo vanta un diritto del 50% sulla futura rivendita del giocatore.