Mercato Milan, mirino puntato su Gatti per la difesa di Allegri! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Il mercato del Milan entra nel vivo. Dopo aver sistemato il reparto offensivo con l’arrivo del nuovo centravanti, la dirigenza di via Aldo Rossi si sta concentrando sulla difesa. Per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua pragmatica gestione tattica e la solidità difensiva, il Diavolo ha bisogno di un rinforzo specifico: un difensore centrale moderno e duttile.

Il nuovo assetto tattico di Allegri

L’esigenza nasce dal cambio di modulo impresso dall’allenatore toscano, che sta impostando i rossoneri con una difesa a tre. In questo contesto, serve un profilo capace di agire sia come perno centrale che come braccetto, garantendo rapidità nelle chiusure e fisicità nei duelli aerei. Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese di grande esperienza internazionale famoso per la sua abilità nello scovare talenti funzionali, è già al lavoro per accontentare le richieste del mister.

Sfumano i sogni Skriniar e Kim

Secondo quanto riportato questa mattina da Il QS (edizione Il Giorno), le piste che portavano a nomi altisonanti come Milan Skriniar, ex colonna dell’Inter ora in forza al Fenerbahçe, e Kim Min-jae, roccioso difensore sudcoreano del Bayern Monaco, sembrano essersi raffreddate drasticamente. Il motivo è prettamente economico: gli stipendi percepitidai due calciatori rispettivamente in Turchia e Germania risultano attualmente fuori portata per i parametri finanziari imposti dalla proprietà del club meneghino.

Obiettivo Federico Gatti

Tramontate le ipotesi più costose, il raggio d’azione di Igli Tare si è spostato con decisione su Federico Gatti. Il difensore della Juventus, calciatore che ha vissuto una scalata incredibile dalle serie minori fino alla Nazionale, è diventato il primo obiettivo della lista. Gatti è una richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato a Torino e ne apprezza la grinta e la capacità di adattarsi perfettamente alla linea a tre.

La trattativa per portare il centrale bianconero a vestire la maglia del Milan potrebbe decollare nelle prossime ore. Il Milan cerca solidità, e l’asse Allegri-Tare sembra aver individuato in Gatti il tassello mancante per rendere la retroguardia del Diavolo impermeabile in vista della prossima stagione.