Mercato Milan: il Galatasaray non molla un ex obiettivo rossonero

Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è stato Van de Beek. Per il centrocampista del Manchester United il Galatasaray non molla il colpo

Il Galatasaray non molla la presa per Donny van de Beek. Il centrocampista olandese, accostato sul mercato anche al Milan, piace al club turco.

Come riportato dal Mail on Sunday proseguono i contatti col Manchester United per trovare l’accordo: l’obiettivo è arrivare al prestito del giocatore, ma i Red Devils chiedono una cifra maggiore rispetto alla proposta di un milione già rifiutata nei giorni scorsi.