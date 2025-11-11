Mercato Milan, Gabbia inamovibile ma serve un’alternativa: il Diavolo a caccia di esuberi

Mercato Milan, Matteo Gabbia è sostanzialmente inamovibile per la formazione di Allegri ma manca un’alternativa: occhi in Premier

La strategia del mercato Milan per il prossimo calciomercato invernale non si concentra solo sull’attacco, ma include anche un tassello cruciale per la difesa. Pietro Balzano Prota, intervenuto sul canale YouTube MilanVibesHQ, ha fatto chiarezza sugli obiettivi per il reparto arretrato.

Secondo l’esperto, la dirigenza rossonera ha la «volontà di avere un difensore di esperienza». La funzione di questo innesto sarebbe duplice: permettere a Gabbiadi «far rifiatare» i titolari e, all’occorrenza, essere in grado di «fare il titolare da subito». Si cerca quindi un profilo affidabile e già pronto, che possa garantire sia rotazione che qualità immediata.

Mercato Milan, obiettivo Premier League: occasioni tra gli esuberi

La direzione in cui il Milan si sta muovendo per trovare questo difensore d’esperienza è ben definita. Balzano Prota invita a prestare «Attenzione alla Premier».

Il campionato inglese è da sempre fonte di grandi opportunità per il Milan, specialmente per i giocatori che faticano a trovare spazio nelle formazioni titolari dei top club. L’analisi è chiara: «il Milan ha gli occhi puntati sulla Premier e su qualche esubero».

Questi «esuberi» potrebbero essere difensori di alto livello, magari in scadenza di contratto o fuori dai piani tecnici, che cercano una nuova avventura per rilanciarsi. Acquisire un difensore navigato dalla Premier, magari in prestito con diritto di riscatto, rappresenterebbe un’operazione economicamente intelligente e in grado di alzare subito il livello del reparto arretrato del Diavolo.