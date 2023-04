Dest Milan: lo scenario sul futuro del terzino statunitense e la scelta di Maldini e Massara. I dettagli

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il Milan ha preso la decisione definitiva sul futuro di Sergino Dest.

Maldini e Massara non hanno nessuna intenzione di versare al Barcellona i 20 milioni di euro pattuiti per il riscatto e il terzino rossonero ritornerà in Spagna.