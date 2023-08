Nonostante l’arrivo di Fred il Fenerbahce non rinuncia a Krunic. Il centrocampista del Milan è una richiesta di mercato dell’allenatore del club turco

Nessuna rinuncia a Krunic. Nonostante l’arrivo imminente di Fred dal Manchester United il club turco non molla il centrocampista del Milan.

Secondo il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu di SportsDigitale, il Fenerbahce ha fatto una nuova offerta di 7 milioni di euro al Milan per Rade Krunic, seguendo – come riportato dal collega turco Arda Birben – una precisa richiesta dell’allenatore del Fenerbahçe İsmail Kartal ai suoi dirigenti; il tecnico pensa che Krunic sia necessario per il suo gioco. Krunic avrebbe accettato l’offerta del Fenerbahce, mentre c’è ancora da trovare l’accordo tra i club.