Mercato Milan, ex obiettivo rifiuta la nazionale! Scoppia il caso. Il giocatore ha detto di no all’Under 21 e nasce la polemica

Nel ritiro dell’Olanda scoppia il caso Ryan Gravenberch, centrocampista del Liverpool ed ex obiettivo del mercato del Milan in queste settimane. Il centrocampista acquistato ha rifiutato la convocazione con l’Under-21 per “dare priorità all’adattamento nella sua nuova squadra durante la pausa”, come riporta Tuttomercatoweb.com.

Non l’hanno presa bene in Nazionale. Il ct dell’Olanda Ronald Koeman, che ha dichiarato in conferenza: «Non siamo contenti che si sia rifiutato di giocare per il suo Paese. Era stato Nigel de Jong (uno degli assistenti tecnici) a contattarlo»