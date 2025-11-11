Connect with us

News

Mercato Milan a caccia dell’erede di Maignan: trattativa in stallo, spunta il talento tedesco Noah Atubolu del Friburgo

News

Rinnovo Tomori, il dialogo tra le parti avanza spedito! Fumata bianca dietro l’angolo, spunta la data della possibile firma. I dettagli

News

Mercato Milan, quale futuro per Vlahovic? Il top club si ritira dalla corsa, i rossoneri osservano da lontano. Tutti i dettagli

News

Convocati nazionale Milan, sono partiti in 12 da Milanello: la lista completa

News

Parma Milan, Ordine non le manda a dire: «Il Milan della ripresa sembrava quello di Conceiçao o addirittura Fonseca»

News

Mercato Milan a caccia dell’erede di Maignan: trattativa in stallo, spunta il talento tedesco Noah Atubolu del Friburgo

Milan news 24

Published

5 secondi ago

on

By

Tare

Mercato Milan, parte la caccia all’erede di Maignan: stallo sul rinnovo del contratto, nel mirino c’è Atubolu del Friburgo. Ultime

In casa Milan, la speranza di estendere il contratto di Mike Maignan è ancora viva, ma la situazione contrattuale è «cristallizzata» senza negoziati attivi. Il club rossonero è consapevole del rischio di perdere il suo portiere top e per questo sta intensificando la ricerca di un «potenziale sostituto di alto livello» sul mercato internazionale.

Mercato Milan, focus sul giovane Atubolu

La priorità del mercato Milan è trovare un profilo «giovane, di talento e con grandi margini di crescita». Oltre ai nomi noti come Caprile e Restes, un nuovo obiettivo è Noah Atubolu del Friburgo, come segnalato da Calciomercato.com.

Il classe 2002, alto 190 cm, è un prodotto del vivaio del Friburgo ed è diventato il portiere titolare dal 2023/24. Le sue prestazioni, che gli sono valse anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore tedesca di Nagelsmann, lo descrivono come un estremo difensore «esplosivo e molto bravo nelle uscite».

Mossa Milan contro l’Inter

Su Atubolu (contratto fino al 2027) si sta muovendo anche l’Inter, che lo considera un possibile successore di Sommer. Per non perdere terreno, il Milan ha in programma di «mandare uno scout a Friburgo» per osservarlo nel prossimo match contro il St. Pauli. La trattativa potrebbe essere facilitata dal fatto che Atubolu ha la stessa agenzia che gestisce gli interessi di Alexis Saelemaekers.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.