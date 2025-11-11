Mercato Milan a caccia dell’erede di Maignan: trattativa in stallo, spunta il talento tedesco Noah Atubolu del Friburgo

Mercato Milan, parte la caccia all’erede di Maignan: stallo sul rinnovo del contratto, nel mirino c’è Atubolu del Friburgo. Ultime

In casa Milan, la speranza di estendere il contratto di Mike Maignan è ancora viva, ma la situazione contrattuale è «cristallizzata» senza negoziati attivi. Il club rossonero è consapevole del rischio di perdere il suo portiere top e per questo sta intensificando la ricerca di un «potenziale sostituto di alto livello» sul mercato internazionale.

Mercato Milan, focus sul giovane Atubolu

La priorità del mercato Milan è trovare un profilo «giovane, di talento e con grandi margini di crescita». Oltre ai nomi noti come Caprile e Restes, un nuovo obiettivo è Noah Atubolu del Friburgo, come segnalato da Calciomercato.com.

Il classe 2002, alto 190 cm, è un prodotto del vivaio del Friburgo ed è diventato il portiere titolare dal 2023/24. Le sue prestazioni, che gli sono valse anche la prima convocazione con la Nazionale maggiore tedesca di Nagelsmann, lo descrivono come un estremo difensore «esplosivo e molto bravo nelle uscite».

Mossa Milan contro l’Inter

Su Atubolu (contratto fino al 2027) si sta muovendo anche l’Inter, che lo considera un possibile successore di Sommer. Per non perdere terreno, il Milan ha in programma di «mandare uno scout a Friburgo» per osservarlo nel prossimo match contro il St. Pauli. La trattativa potrebbe essere facilitata dal fatto che Atubolu ha la stessa agenzia che gestisce gli interessi di Alexis Saelemaekers.