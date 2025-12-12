Mercato Milan, Tare riflette: quel profilo intriga ma due condizioni rendono complicatissimo l’affare

Mercato Milan, Igli Tare continua a riflettere sulla pista che porta a Mauro Icardi ma l’ingaggio e le condizioni fisiche non convincono

Il Milan si avvicina alla sessione invernale di calciomercato con la priorità assoluta di ingaggiare un nuovo attaccante per dare a Massimiliano Allegri il finalizzatore tanto richiesto. Il domino del mercato rossonero è destinato a partire da una cessione cruciale: Santiago Gimenez, che, come ribadito dal Corriere dello Sport, è il «tassello da cui dovrebbe partire il domino». La sua uscita è fondamentale per finanziare il nuovo innesto.

In questo contesto di urgenza, uno dei nomi importanti che è stato sondato e offerto al DS Igli Tare è quello di Mauro Icardi.

Mercato Milan, i due grandi dubbi sul ritorno di Icardi

Nonostante l’argentino rappresenti un’occasione per il suo cartellino (gratis o quasi, secondo altre fonti), la pista non convince del tutto la dirigenza rossonera. Le perplessità riguardano due aspetti cruciali che il Milan non può ignorare in un mercato di riparazione:

Condizioni Fisiche: Icardi è «da poco rientrato dopo un brutto infortunio al crociato». Il suo recente grave infortunio solleva forti dubbi sulla tenuta fisica e sulla sua capacità di fornire un contributo immediato e costante nella seconda metà della stagione, un rischio che il Milan non vorrebbe correre. Dubbi Economici: L’altro ostacolo è di natura economica. L’ex capitano dell’Inter percepisce attualmente uno stipendio di «oltre 10 milioni in Turchia». Nonostante Icardi si sia dichiarato disponibile a decurtarsi l’ingaggio pur di tornare in Italia, l’adeguamento richiesto potrebbe comunque superare i parametri salariali stabiliti dal Milan.

Igli Tare è chiamato a valutare attentamente se l’indubbio talento realizzativo di Icardi valga il doppio rischio – fisico ed economico – in una sessione di mercato che per il Milan deve essere priva di errori. L’alternativa Icardi resta quindi una suggestione complessa, spingendo il club a tenere vive altre opzioni come Zirkzee o Füllkrug.