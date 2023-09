Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’era quello di Gundogan. Il tedesco alla fine ha scelto il Barcellona, ecco perché

Accostato anche al mercato Milan, in un’intervista alla BILD, Gundogan ha spiegato il motivo per cui ha scelto di lasciare il Manchester City:

«Il City ha aspettato un tempo relativamente lungo prima che i colloqui si intensificassero davvero. Alla fine è stato il finale perfetto, non poteva arrivare in un momento migliore. Giocare per il Barcellona era il mio sogno da bambino»