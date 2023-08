Mercato Milan: destino legato per Taremi e Colombo, la situazione

Sono ore frenetiche sul mercato del Milan. I rossoneri stanno provando a definire l’arrivo di Taremi, situazione collegata a Colombo

Destino legato. Intreccio di mercato che coinvolge in casa Milan Taremi e Colombo. I rossoneri stanno provando a definire l’arrivo dell’attaccante del Porto.

Come riportato da Sky Sport se dovesse concludersi per il verso giusto la trattativa per l’iraniano allora Colombo partirebbe immediatamente per Monza. In caso contrario resterebbe in rossonero e il mercato sarebbe chiuso.