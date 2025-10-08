Mercato Milan, primi approcci con Bernardo Silva: nessuna trattiva concreta al momento ma... Spunta lo scenario per giugno

Mercato Milan, sondaggio dei rossoneri con gli agenti di Bernardo Silva: il calciatore è in scadenza di contratto con il Manchester City

Nonostante il forte appeal esercitato da Bernardo Silva sull’immaginario dei tifosi del Milan, la situazione di mercato attorno al fuoriclasse portoghese è caratterizzata da grande prudenza.

Il giornalista Daniele Longo ha chiarito che, al momento, non ci sono negoziazioni attive tra il Milan e il giocatore. Tuttavia, il club rossonero ha compiuto i primi movimenti discreti per comprendere le prospettive future dell’attaccante:

«Non mi risultano trattative in corso, ma è avvenuto un contatto informale con il suo entourage per comprendere le sue intenzioni per il futuro».

Questa iniziativa esplorativa, un “pourparler” con l’agente del calciatore, indica chiaramente che il Milan – guidato dall’allenatore Massimiliano Allegri e dal DS Igli Tare – ha inserito i grandi nomi nel suo radar in vista delle prossime finestre di mercato.

Un possibile acquisto di Bernardo Silva rappresenterebbe un’enorme aggiunta in termini di qualità e mentalità vincente a una rosa che può già contare sull’esperienza di Adrien Rabiot e Luka Modrić. Questo tipo di sondaggi è fondamentale per la pianificazione strategica a lungo termine del club, permettendo di valutare la sostenibilità economica dell’operazione e la disponibilità del giocatore, prima di trasformare un semplice interesse in un’offerta concreta.