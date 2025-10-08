Calciomercato Milan, Furlani prova il colpo da 90 a parametro zero? Primi contatti esplorativi, il nome infiamma i tifosi rossoneri

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno effettuato un sondaggio per Bernardo Silva, in scadenza di contratto a giugno con il Manchester City

Il nome di Bernardo Silva è tornato ad accendere le fantasie dei tifosi del calciomercato Milan, ma la realtà, come spesso accade nel calciomercato, è più cauta.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, non risultano esserci al momento trattative in corso tra il Milan e il calciatore portoghese. Tuttavia, il club rossonero ha mosso i primi passi per capire la situazione del giocatore:

PAROLE – «A me non risultano esserci delle trattative in corso, ma che ci sia stato un pourparler con il suo entourage sì, per capire quali sono le sue intenzioni per il futuro».

Questo approccio preliminare, un “pourparler” con l’entourage, è un segnale che il Milan di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare sta monitorando i grandi nomi in vista delle future sessioni di mercato.

Un eventuale arrivo di Bernardo Silva sarebbe un’ulteriore iniezione di qualità e mentalità vincente in una rosa che già vanta l’esperienza di Adrien Rabiot e Luka Modrić. Questo tipo di sondaggi serve al club per valutare la fattibilità economica e la disponibilità del giocatore, in un’ottica strategica a lungo termine, prima di trasformare l’interesse in una vera e propria trattativa.