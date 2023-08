Mercato Milan: chiara la strategia del club per questi ultimi giorni

Mancano pochi giorni alla fine della sessione di mercato estiva e in tal senso la strategia del club rossonero è chiara

A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, il Milan sta ragionando su un possibile colpo in attacco nel ruolo di vice Giroud. In tal senso la strategia del club rossonero è chiara.

Come riportato da Sky Sport non c’è fretta. Se dovesse arrivare un vice Giroud sfruttando la giusta occasione di mercato partirà Colombo, altrimenti rimarrà lui. Non verrà fatto un grande investimento a meno che non arrivino offerte per giocatori che Pioli ritiene non funzionali al progetti.