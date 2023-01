Mercato Milan, caso Zaniolo: può succedere di tutto. Le ultime

Zaniolo spiazzato dal Tottenham e aspetta il Milan mentre viene scaricato dai suoi compagni di squadra a da Mourinho: le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono “tempi duri” per Nicolò Zaniolo dopo che i suoi compagni di squadra della Roma e Josè Mourinho lo hanno scaricato definitivamente.

Il calciatore è rimasto spiazzato dal Tottenham che non si è fatto più vivo e dopo il no al Bournemouth aspetta il Milan, che però non arriverà mai alle condizioni richieste. Però, vista la situazione, comunque, la rosea sottolinea come “può succedere di tutto” da qui alla fine del mercato