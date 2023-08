Mercato Milan: Broja, Ekitike, Azmoun e Colombo. Le ULTIME sul colpo in attacco da parte del club rossonero

Gianluca Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale ha fatto il punto sul colpo in attacco del mercato Milan.

Gli ultimi due nomi individuati sono Broja ed Ekitike, anche se per il momento non ci sono aperture da parte di Chelsea e Psg. L’ipotesi Azmoun non è andata avanti: se non arriva uno di questi giocatori rimane Colombo in rosa.