Mercato Milan, come vanno i prestiti: Bennacer, Camarda, Chukwueze e non solo

Mercato Milan, di seguito il borsino dei prestiti: Bennacer uomo assist a Zagabria, un infortunio frena Chukwueze. Il resoconto

Il mercato Milan, nell’ultima sessione estiva, ha mandato ben dodici giocatori in prestito per fare esperienza o per questioni di bilancio. Il loro status è vario: si va dal prestito secco al diritto/obbligo di riscatto. Ecco il borsino aggiornato dei primi sei giocatori in ordine alfabetico:

Mercato Milan, ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Il centrocampista algerino è un titolare inamovibile della squadra croata, con sei gare consecutive dall’inizio in campionato. Impiegato spesso come trequartista, nella vittoria per 2-1 contro il Rijeka ha messo a referto il suo secondo assist stagionale.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni .

. Presenze/Assist: 6/2.

WARREN BONDO (Cremonese)

Ottava gara da titolare in stagione per il centrocampista francese, che nella sconfitta interna contro la Juventus (2-1) è rimasto in campo fino al 62° minuto senza riuscire a incidere.

Stato trasferimento: prestito secco .

. Presenze/Assist: 10/0.

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Dopo il rigore sbagliato e la sconfitta nel turno infrasettimanale, il classe 2008 ha visto la vittoria del Lecce contro la Fiorentina quasi interamente dalla panchina. Camarda è entrato nel minuto finale e nel recupero per aiutare i suoi a difendere il vantaggio: missione compiuta.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto .

. Presenze/Assist: 12/1.

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

L’esterno nigeriano, assente per un infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare tre partite, è tornato in campo questo weekend nella netta vittoria del Fulham sul Wolverhampton (3-0): solo 13 minuti nel finale a risultato acquisito.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni .

. Presenze/Assist: 4/1.

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Arriva finalmente la prima vittoria in campionato per il Genoa, con una nuova guida tecnica ad interim. Colombo ha ritrovato la titolarità dopo quattro gare consecutive iniziate dalla panchina: per lui 68 minuti in campo.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

al verificarsi di determinate condizioni. Presenze/Assist: 12/1.

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Il classe 2007 è ancora fermo per un infortunio al polpaccio che gli ha fatto saltare la quarta gara consecutiva. Lo Spezia ha inoltre esonerato mister D’Angelo, affidando la squadra a Roberto Donadoni.