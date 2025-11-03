News
Donadoni, l’ex Milan ad un passo dalla panchina dello Spezia. Accordo imminente, le ultime
Donadoni, l’ex calciatore del Milan e noto tecnico è vicinissimo alla panchina dello Spezia: accordo imminente. Ultime
Roberto Donadoni, storico ex centrocampista del Milan, sarebbe «a un passo» dall’assumere la guida tecnica dello Spezia.
La trattativa per riportare Donadoni in panchina dopo un periodo di pausa è in fase avanzata, con l’obiettivo di chiudere l’accordo in tempi brevi. Lo Spezia, infatti, cerca una guida esperta e carismatica per affrontare il proseguo della stagione e risalire la classifica.
L’arrivo di Donadoni, che vanta un lungo curriculum da allenatore in Serie A, rappresenterebbe una svolta importante per il club ligure. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, con la dirigenza e il tecnico pronti a definire gli ultimi dettagli contrattuali. Lo riporta Matteo Moretto.