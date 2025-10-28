Leao Milan, Donadoni solleva un dubbio importante: «Riuscirà per tanto tempo a fare questa cosa?». Ultimissime notizie

Dopo aver analizzato il momento difficile di Santiago Gimenez, Roberto Donadoni ha rivolto la sua attenzione a Rafael Leão, l’altro perno dell’attacco del Milan, sempre attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport. Lo storico ex di Atalanta e rossoneri ha espresso un giudizio sul portoghese che bilancia la sua innegabile qualità con le aspettative che un club come quello di Massimiliano Allegri e del DS Igli Tare ripone in lui.

«Quando si parla di Leão si rischia sempre di esagerare, in un senso o nell’altro» ha esordito Donadoni, sottolineando l’aura di iperbole che circonda il numero 10 rossonero. L’analisi si è poi concentrata sulla sua efficacia recente: «Contro Fiorentina e Pisa è stato determinante con tre gol». Il riferimento è alla sua striscia positiva, che lo vede a un passo dal segnare per tre gare consecutive in Serie A, e che ha tenuto a galla il Milan negli ultimi impegni.

Tuttavia, l’elogio è seguito da un monito, un dubbio che spesso accompagna le prestazioni di Leão: «Ma il dubbio è sempre quello: è stato continuo nelle partite? Intendo, nell’aiutare la squadra con e senza palla?».

Donadoni invita il talento portoghese a un salto di qualità, soprattutto in termini di contributo totale e costante al gioco della squadra, oltre alla giocata decisiva. «Ecco, per me può fare molto di più. E quando lo farà, allora potremo parlare di un calciatore davvero fondamentale per Allegri e per il Milan».

Le parole dell’ex campione sono un chiaro stimolo. Per diventare quel giocatore di livello assoluto di cui il Milan ha bisogno, in una notte cruciale come quella di Bergamo, Leão deve dimostrare continuità nell’arco di tutti i 90 minuti, non solo nei lampi di genio. La sua prestazione in fase di non possesso e il supporto ai compagni, specialmente in una trasferta complessa, saranno la vera misura della sua crescita agli occhi di Allegri e della critica.