Mercato Milan, Beckham svela il retroscena: «Ecco come nacque il mio trasferimento in rossonero»

Le parole di David Beckham nel documentario Netflix a lui dedicato su come nacque l’idea del trasferimento di mercato al Milan:

«Fabio Capello da CT dell’ Inghilterra mi avvertì che per essere convocato ai Mondiali sarei dovuto tornare in Europa e giocare ai massimi livelli. Mi propose il Milan. Io accettai. Mi sarebbe piaciuto restare anche dopo il prestito in via definitiva ma il Presidente dei LA non accettò la possibilità della cessione»