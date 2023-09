Mercato Milan, parla Baldanzi: «Nessuno mi ha chiamato, sono…». Le parole del giovane giocatore dell’Empoli sull’ultima estate

Intervistato dal Corriere dello Sport, Tommaso Baldanzi, giocatore dell’Empoli e accostato al calciomercato Milan, ha parlato di questa estate di voci e non solo.

LE PAROLE – Nessuno ha chiamato me, avranno chiamato l’Empoli. Io sono contento di essere rimasto. Non è stata un buon inizio, ma io voglio essere uno di quelli che darà una mano per rialzarci