Mercato Milan, asse con la Salernitana: i nomi sul tavolo

Il Milan si sta muovendo sul mercato sia in entrata che in uscita. In tal senso è nato un vero e proprio asse con la Salernitana:

secondo quanto riportato da Daniele Longo il club campano segue 5 giocatori rossoneri: Maldini, Adli, Gabbia, Colombo e Brescianini. Di contro il Milan è interessato a Mazzocchi nel ruolo di vice Theo.