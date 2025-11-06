Mercato Milan, non solo Pellegrino: sono tre le alternative all’attaccante del Parma in vista di gennaio. I nomi sul taccuino di Tare

Connect with us

Mercato Milan, non c’è solo Pellegrino del Parma per l’attacco in vista di gennaio: sono tre i nomi sul taccuino di Tare

Mentre il mercato Milan valuta attentamente l’opzione Mateo Pellegrino per rinforzare l’attacco, la dirigenza rossonera mantiene attivo il monitoraggio su una serie di «altri profili interessanti» sul mercato internazionale. L’obiettivo è assicurarsi una prima punta di peso e talento per il futuro.

Come riporta Calciomercato.com, la lista delle alternative al momento include tre nomi principali, tutti con caratteristiche e prospettive differenti:

1. Mercato Milan: Joaquin Panichelli (Strasburgo)

Il primo nome sulla lista è il giovane argentino Joaquin Panichelli, classe 2001 e attaccante dello Strasburgo. A soli 23 anni, Panichelli rappresenta un investimento in prospettiva, in linea con la filosofia del club di puntare su giovani talenti con ampi margini di crescita.

2. Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte)

L’attenzione del Milan si sposta anche in Bundesliga, dove è monitorato il profilo del tedesco Jonathan Burkardt. Il centravanti, che oggi ha 25 anni, gioca nell’Eintracht Francoforte e garantirebbe una maggiore esperienza nei campionati di alto livello rispetto ad altri candidati.

3. Artem Dovbyk (Roma)

L’opzione più vicina al campionato italiano è l’ucraino Artem Dovbyk, attaccante della Roma. Nonostante abbia 28 anni, Dovbyk ha dimostrato impatto nel campionato italiano e sarebbe una soluzione più pronta all’uso. La sfida per il suo acquisto, tuttavia, sarebbe complessa data la sua militanza in un club rivale come la Roma.

Il Milan sta valutando attentamente tutti questi profili per scegliere l’attaccante giusto, garantendo ad Allegri un reparto offensivo di qualità e profondità.

