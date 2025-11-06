Calciomercato Milan, Allegri a caccia di un nove per gennaio! Sabato a Parma incrocio con vista sul futuro? Spunta il nome a sorpresa

Calciomercato Milan, rossoneri pronti ad acquistare un attaccante in prestito a gennaio: tra i papabili spunta anche Pellegrino del Parma

Sabato sera, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, dovrà studiare come arginarlo, ma in futuro potrebbe persino allenarlo. Il calciomercato Milan è alla ricerca di una prima punta di peso e avrebbe messo gli occhi su Mateo Pellegrino del Parma. Il giovane è figlio di Mauricio, ex calciatore di Barcellona e Valencia e collaboratore di Rafa Benitez.

Calciomercato Milan, Pellegrino: la carriera e l’impatto in Serie A

Mateo Pellegrino, attaccante argentino classe 2001, ha esordito tra i professionisti con il Velez, allenato proprio da suo padre, nel 2021. Prima di arrivare in Italia, ha vestito le maglie di Estudiantes e Platense, con cui ha realizzato «15 gol e 9 assist» in 53 presenze.

Il Parma lo ha acquistato nel gennaio 2025 per 2 milioni di euro più un 50% sulla futura rivendita. Pur non avendo ancora un anno intero di esperienza in Serie A, Pellegrino ha subito dimostrato di possedere «garra, struttura e statistiche» da grande centravanti: ben 8 gol messi a segno in 25 presenze con i ducali.

Il Milan lo preferisce alla concorrenza

Mateo Pellegrino è considerato dal Milan una «soluzione per il futuro» dell’attacco. Tra i vari candidati (come Dovbyk, Burkardt e Panichelli), l’argentino sembra essere la «preferita del club rossonero» per la prospettiva e la conoscenza del campionato italiano.

Il classe 2001 sarebbe un passo avanti rispetto alla concorrenza anche per ragioni economiche, in quanto il suo prezzo potrebbe «non essere proibitivo». L’unico ostacolo riguarda la volontà del Parma, in piena lotta per la salvezza, di privarsene: una cessione giudicata «complicato, ma non impossibile».