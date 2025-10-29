Calciomercato Milan, duello con la Fiorentina per l’attaccante: Tare ha messo nel mirino questo profilo. Le ultimissime notizie

Si accende il mercato in chiave futura con un nome nuovo che emerge prepotentemente nel panorama dei giovani attaccanti di Serie A: Giovane Santana do Nascimento. Il talentuoso brasiliano, classe 2003, è attualmente in forza al Verona ma ha già calamitato le attenzioni di due club ambiziosi del massimo campionato italiano. Il giovane centravanti, che al Verona è arrivato la scorsa estate dal Corinthians, è finito nel mirino sia del Milan che della Fiorentina.

L’interesse è stato rilanciato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, confermando un potenziale duello tra il club rossonero e quello viola per assicurarsi le prestazioni del promettente attaccante. Il Milan, con il direttore sportivo Igli Tare sempre vigile sui profili emergenti, valuta il possibile inserimento in rosa di un elemento con le sue caratteristiche, che possa crescere sotto la guida di Massimiliano Allegri e rappresentare una risorsa per il futuro del reparto offensivo.

Giovane Santana è un attaccante mancino, dotato di buon fisico e tecnica, che predilige la posizione di punta centrale ma sa muoversi con efficacia anche tra le linee, agendo da seconda punta o esterno destro per cercare l’accentramento e la conclusione. La sua versatilità e il suo potenziale di crescita lo rendono un profilo particolarmente appetibile per società come il Milan e la Fiorentina, sempre attente a individuare talenti in grado di fare la differenza nel medio-lungo termine.

Sarà una sfida di mercato affascinante, che si preannuncia combattuta tra i rossoneri e i viola, entrambi desiderosi di aggiungere un gioiello verdeoro alla propria collezione di giovani promesse.