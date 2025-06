Mercato Milan, Allegri spiazza tutti e cambia il futuro! Può restare a Milanello, è un suo grande estimatore

Mercato Milan, Massimiliano Allegri, nonostante le tante indiscrezioni delle ultime settimane, stima particolarmente Thiaw

Nonostante le recenti speculazioni sul futuro di Malick Thiaw al Milan, le ultime indiscrezioni fornite da Daniele Longo suggeriscono una situazione più articolata di quanto si possa immaginare. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’idea di una cessione affrettata del difensore tedesco sembra lontana dalle intenzioni del club rossonero, che, al contrario, potrebbe persino ambire a valorizzarlo ulteriormente sotto la guida di un estimatore insospettabile: Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da Daniele Longo, noto esperto di mercato, Thiaw godrebbe della stima incondizionata di Allegri. Questa è una notizia di non poco conto, considerando la reputazione del tecnico toscano nel plasmare difensori di alto livello. Allegri, infatti, sarebbe “tentato dalla possibilità di valorizzarlo come mai successo in passato nella sua esperienza italiana”. Questo scenario apre nuove prospettive per Thiaw, che potrebbe trovarsi di fronte a un’opportunità unica per consacrarsi definitivamente nel calcio italiano.

La fiducia di Allegri in Thiaw non è un dettaglio da sottovalutare. Il tecnico, noto per la sua pragmaticità e per la sua capacità di trarre il massimo dai suoi giocatori, potrebbe vedere in Thiaw quelle qualità intrinseche – come la forza fisica, l’abilità nel gioco aereo e una buona visione di gioco – che lo renderebbero un pilastro per la sua difesa. È ipotizzabile che Allegri possa avere in mente un piano specifico per il difensore, magari affinandone le capacità tattiche e la lettura del gioco, aspetti cruciali per un difensore centrale di alto livello.

Di conseguenza, il Milan, pur rimanendo aperto ad ascoltare proposte per Thiaw, non ha “nessuna intenzione di svenderlo”, come sottolineato con enfasi da Daniele Longo. Questo significa che qualsiasi offerta per il giocatore dovrà essere considerevole e riflettere il reale valore del difensore. Il club rossonero, evidentemente, riconosce il potenziale di crescita di Thiaw e non intende privarsi di un asset prezioso a prezzi di saldo. L’obiettivo primario, sembra, sia quello di massimizzare il rendimento del calciatore, sia in ottica sportiva che, eventualmente, economica.

In un mercato sempre più dinamico e imprevedibile, la strategia del calciomercato Milan appare chiara: valorizzare i propri talenti e operare con criterio e lungimiranza. La possibilità che Thiaw possa emergere come un elemento chiave sotto la guida di Allegri è un’ipotesi affascinante che potrebbe regalare sorprese positive ai tifosi rossoneri. L’attenzione si sposta ora su come si evolverà questa situazione e se l’interesse di Allegri si concretizzerà in un progetto tecnico che porti Thiaw a raggiungere nuove vette nella sua carriera. Le parole di Daniele Longo delineano un quadro in cui Thiaw non è un peso per il Milan, ma piuttosto una potenziale risorsa da custodire e far crescere.