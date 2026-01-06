Mercato Milan, caccia al difensore per Allegri: ci sono due nuovi candidati nella lista di Tare

Mercato Milan, è caccia aperta per Tare: si cerca un difensore per Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato invernale del Milan entra nella sua fase più calda. Sotto la sapiente regia del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, dirigente albanese di grande carisma e rinomato per la sua capacità di scovare talenti funzionali in tutta Europa, il Diavolo è alla ricerca spasmodica di un rinforzo per il reparto arretrato. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: mettere a disposizione di Massimiliano Allegri, il tecnico livornese tornato a guidare i rossoneri con il suo iconico pragmatismo tattico, un nuovo difensore centrale in grado di fare la differenza nella seconda parte della stagione 2026.

Strategia e grandi sogni: Skriniar e Kim

L’idea di Igli Tare sarebbe quella di giocare d’anticipo sulla concorrenza, replicando l’operazione lampo che ha portato a Milanello Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco d’area di rigore noto per la sua debordante potenza fisica. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che il colpo decisivo per il club meneghino potrebbe materializzarsi come una classica opportunità di fine mercato.

I nomi che scaldano i cuori dei tifosi del Diavolo rimangono quelli di Milan Skriniar, lo stoppeur slovacco ex Inter ora in forza al Fenerbahçe, e Kim Min-jae, il centrale sudcoreano del Bayern Monaco celebre per la sua velocità nei recuperi. Entrambi rappresentano il sogno proibito per blindare la difesa di Allegri, ma le trattative restano complesse a causa degli ingaggi elevati.

Le richieste di Allegri: spunta Federico Gatti

Oltre ai top player internazionali, la pista più concreta porta a una richiesta esplicita del mister. Massimiliano Allegri, allenatore che predilige difensori grintosi e affidabili, avrebbe indicato in Federico Gatti il profilo ideale. Il centrale della Juventus, calciatore che si è distinto per una crescita costante e una grande attitudine al sacrificio, è un vecchio pallino dell’allenatore toscano, che lo ha già sgrezzato durante la sua precedente esperienza in bianconero.

Le alternative: Okoli e Tiago Gabriel

Secondo quanto filtra dagli ambienti vicini ai rossoneri, Igli Tare sta valutando anche profili più giovani. Resta vivo l’interesse per Caleb Okoli, difensore fisico attualmente al Leicester City ed ex conoscenza del calcio italiano, già proposto in estate. Più difficile, invece, arrivare a Tiago Gabriel del Lecce: il talento dei salentini è blindatissimo dal DS Corvino, che non sembra intenzionato a privarsene a gennaio.

Il Milan osserva e attende il momento giusto per colpire, con la consapevolezza che un innesto di spessore potrebbe essere la chiave per la rincorsa allo Scudetto.