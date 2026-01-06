MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia di Milan Genoa. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan non ha intenzione di fermarsi. Dopo l’entusiasmante successo ottenuto in trasferta a Cagliari, il Diavolo si prepara a tornare tra le mura amiche di San Siro per affrontare il Genoa nella 19esima giornata della Serie A Enilive. La sfida contro il Grifone, prevista per giovedì 8 gennaio alle ore 20:45, rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione della compagine meneghina.

Obiettivo continuità per il Diavolo

L’obiettivo dichiarato dalla dirigenza, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare — dirigente albanese di grande personalità e maestro nel costruire squadre equilibrate — è dare continuità all’ottimo avvio di 2026. Una vittoria non servirebbe solo a consolidare il piazzamento nella zona Champions League, ma manderebbe un messaggio di forza alle dirette concorrenti per lo scudetto. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese celebre per il suo pragmatismo e la capacità di gestire con calma olimpica le fasi calde del campionato, i rossoneri hanno ritrovato una solidità difensiva che mancava da tempo.

Attesa per le parole di Massimiliano Allegri

Come riportato dalla fonte MilanNews.it, il clima a Milanello è di grande concentrazione. Per conoscere le ultime novità di formazione e lo stato di forma dei calciatori, l’appuntamento è fissato per domani pomeriggio alle ore 12:00. In quel momento, Massimiliano Allegri si presenterà nella sala stampa del centro sportivo rossonero per la consueta conferenza stampa pre-partita.

Il tecnico toscano risponderà alle domande dei media, focalizzandosi probabilmente sulle rotazioni necessarie dopo le fatiche della trasferta sarda e sull’importanza di non sottovalutare l’avversario ligure. Sarà interessante capire se ci saranno novità tattiche proposte da Allegri, magari suggerite dal costante confronto con il DS Igli Tare per ottimizzare le risorse a disposizione in questo tour de force invernale.

Come seguire la conferenza in diretta

I tifosi del club rossonero potranno seguire ogni singola dichiarazione del mister attraverso il live testuale dettagliato di MilanNews.it o sintonizzandosi sui canali ufficiali del Club per la diretta video. La città di Milano freme per questo match: vincere contro il Genoa significherebbe chiudere il girone d’andata con una proiezione punti da vertice assoluto, confermando che il nuovo corso Allegri-Tare sta dando frutti insperati fino a pochi mesi fa.