Mercato Milan, Allegri scioglie le riserve! Vuole questo centrocampo, lavori in corso e fiducia crescente

Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha ben chiare le idee per il centrocampo della prossima stagione: lavoro incessante con Tare

Il calciomercato Milan è pronto a una vera e propria rivoluzione nel cuore del campo, dopo aver salutato Tijjani Reijnders, il cui passaggio al Manchester City lascia un vuoto significativo. La ripartenza del centrocampo rossonero si baserà ancora sulla presenza solida di Youssouf Fofana, un giocatore su cui il nuovo tecnico Massimiliano Allegri sembra avere idee chiare, intendendolo in un ruolo diverso rispetto a quello che gli era stato assegnato da Fonseca prima e Conceiçao poi. Questa nuova interpretazione tattica di Fofana sarà una delle chiavi per il futuro assetto del centrocampo milanista.

L’investimento principale sarà su un giovane prospetto di maggiore prospettiva, destinato a raccogliere l’eredità non solo di Reijnders ma anche di un altro elemento in uscita, Musah. Il nome che circola con insistenza e che sta infiammando il calciomercato è quello di Ardon Jashari, una mezzala classe 2003 attualmente di proprietà del Bruges. L’attivismo di Igli Tare in prima persona per cercare di bruciare la concorrenza testimonia l’interesse concreto del Milan per questo giocatore estremamente interessante. Jashari era finito anche nel mirino della Juventus di Cristiano Giuntoli, ma con la conclusione del rapporto tra il club bianconero e il suo ex responsabile dell’area tecnica, il suo profilo è passato in secondo piano, aprendo una corsia preferenziale per i rossoneri.

L’idea di Allegri per il centrocampo del Milan è chiara: ricercare esperienza e gamba. Questi due concetti guideranno la costruzione del reparto, con l’obiettivo di trovare nuovi interpreti che possano garantire nuovi equilibri in campo. Il nuovo modo di agire sul mercato non perderà di vista l’importanza di “scommettere” su calciatori adatti alla filosofia del player trading, come nel caso di Jashari, ma, rispetto al recente passato, non disdegnerà operazioni che puntano su usato sicuro e dalla resa immediata.

In alternativa a Jashari, i rossoneri stanno monitorando anche altri profili. Tra questi spiccano Simon Sohm del Parma e il centrocampista del Valencia Javi Guerra. Entrambi rappresentano opzioni interessanti per rinforzare il centrocampo e aggiungere qualità e dinamismo. La strategia del Milan è multisfaccettata, volta a coprire ogni esigenza e a non farsi trovare impreparata di fronte alle dinamiche imprevedibili del calciomercato.

L’obiettivo primario è chiaro e non ammette deroghe: evitare un altro anno fuori dalla Champions League. Questo imperativo spinge la dirigenza a operare con determinazione e intelligenza, cercando di costruire una squadra competitiva e all’altezza delle aspettative. Ogni acquisto, ogni cessione, ogni mossa sul mercato sarà ponderata attentamente per raggiungere questo traguardo fondamentale. La rifondazione del centrocampo è solo il primo passo di un progetto più ampio che mira a riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.